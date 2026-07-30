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Kaynak: İHA

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan Ecemiş Çayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Alabalık Salım Programı'na ev sahipliği yaptı. Bölgedeki doğal yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu suyla buluşturuldu.

Söz konusu programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Necati Gökçe ile diğer kurum temsilcileri katılım sağladı.

Ecemiş Çayı'nın biyolojik zenginliğini sürdürmek ve yerli alabalık varlığını güçlendirmek amacıyla sürdürülen projeler doğrultusunda, 2023 yılından günümüze kadar akarsuya salınan toplam kırmızı benekli alabalık yavrusu miktarının 63 bine eriştiği kaydedildi.