Lioness 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Zoe Saldaña ve Nicole Kidman’ın başrolleri paylaştığı dizi, uzun bir aranın ardından televizyonlara geri dönüyor.
Nicole Kidman en tehlikeli göreve hazırlanıyor: Casusluk dizisi geri dönüyor
Zoe Saldaña ve Nicole Kidman’ın başrollerini paylaştığı Taylor Sheridan imzalı ajan gerilimi Lioness, nefes kesen 3. sezon fragmanıyla geri dönüyor.Kaynak: Diğer
Kayıprıhtım'da yer alan habere göre, Paramount+, Taylor Sheridan imzalı casusluk gerilimi Lioness 3. sezonundan ilk fragmanı paylaştı. Yeni bölümlerde Joe McNamara karakterine hayat veren Zoe Saldaña ve CIA yöneticisi Kaitlyn Meade rolündeki Nicole Kidman, şimdiye kadarki en kişisel ve tehlikeli görevleriyle karşı karşıya kalacak.
Yellowstone ve Tulsa King gibi hit yapımların arkasındaki isim olan Taylor Sheridan’ın kaleme alıp yürütücü yapımcılığını üstlendiği bu dizi, merkezine kadınları alan sürükleyici bir casusluk gerilimi sunuyor. Hikaye, bir yandan vatanı ve meslektaşları uğruna canını dişine takarak tehlikeli görevlere atılan, diğer yandan ise değer verdiği insanlarla bağını koparmamaya çalışan CIA ajanı Joe McNamara’nın etrafında şekilleniyor. Ekran macerasına başladığı ilk sezonda eleştirmenlerden farklı tepkiler alan yapım, ikinci sezonunda ise büyük bir başarıya imza atarak Rotten Tomatoes'ta %90 gibi yüksek bir beğeni oranına ulaşmayı başardı.
Fragman, Joe’nun kocası Neal’in (Dave Annable) “Senin için korkuyorum. Bu dünyaya dönüştüğümüz için korkuyorum,” sözleriyle başlıyor. Joe’nun “Dünya böyle olmadı, hep böyleydi,” yanıtı ise karakterin içinde bulunduğu ikilemi özetliyor. Patlamalar ve yoğun aksiyon sahneleri eşliğinde Morgan Freeman’ın canlandırdığı Edwin Mullins’in “Tanrı bize merhamet etsin,” sözleri duyulurken, fragman Kidman’ın "Bu bir savaşın sonu değil. Bu bir savaşın başlangıcı," ifadeleriyle bitiyor.
SEZON YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI
Yeni sezonda Saldaña, Kidman ve Freeman’a ek olarak Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Ian Bohen ve LaMonica Garrett gibi isimler de kadroda yer alıyor.
Zoe Saldaña, Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda yeni sezonun oldukça "talepkar" geçtiğini ve hatta başarmanın mümkün olup olmadığından emin olamadığını ifade etti. Oyuncu, Taylor Sheridan ile karakterinin gidişatı üzerine çeşitli görüşmeler yaptığını ve aldığı yönden gurur duyduğunu ifade etti. Saldaña rolüne hazırlanırken gerçek hayatta askeri ve istihbarat topluluğunda görev yapmış kişilerden de bilgi aldığını açıkladı.
Dizinin 3. sezon özetine göre, Joe görev ile ailesi arasındaki çizgide yürümeye devam ederken görünmeyen ağlar, yabancı operatifler ve kişisel ihanetler birbiriyle çarpışacak. Kaitlyn (Kidman) ve Westfield (Kelly) tarafından yönlendirilen Joe, gölgelerde faaliyet gösteren düşmanlarla ve hayatının her alanına sızan bir çatışmayla yüzleşmek zorunda kalacak.
Saldaña, karakterinin artık dayanamayacağı bir noktaya geldiğini söyleyerek, "Bir yemin etti ve onu yerine getirme konusunda her türlü arzuya sahip olan bir kadın, artık dayanamayana kadar bunu yapıyor," ifadelerini kullandı. Oyuncu ayrıca bir aile kurmayı seçerek ikili bir hayat yaşamanın yoğun ve stresli olduğunu, bu durumun özellikle anneler için tanıdık bir mücadele olduğunu söyledi.
Lioness 3. Sezon , 2 Ağustos 2026’da Paramount+ üzerinden yayınlanmaya başlayacak.