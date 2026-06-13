Nicole Kidman en tehlikeli göreve hazırlanıyor: Casusluk dizisi geri dönüyor

Saldaña, karakterinin artık dayanamayacağı bir noktaya geldiğini söyleyerek, "Bir yemin etti ve onu yerine getirme konusunda her türlü arzuya sahip olan bir kadın, artık dayanamayana kadar bunu yapıyor," ifadelerini kullandı. Oyuncu ayrıca bir aile kurmayı seçerek ikili bir hayat yaşamanın yoğun ve stresli olduğunu, bu durumun özellikle anneler için tanıdık bir mücadele olduğunu söyledi.

Lioness 3. Sezon , 2 Ağustos 2026’da Paramount+ üzerinden yayınlanmaya başlayacak.