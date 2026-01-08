Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Athletic Bilbao taraftarlarının tepkisini çekerken, Williams'ın bu tavrı "umursamazlık" yorumlarına neden oldu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Taraftarlar, takım ağır bir skorla gerideyken Williams'ın telefonla ilgilenmesini eleştirirken, görüntülerin maç sonrası en çok konuşulan anlardan biri haline geldiği görüldü. Görüntüler hem dünya basınında hem de İspanya'da konuşuldu. Maç içindeki bu tavrı "utanç verici" olarak nitelendirildi.

10 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Nico Williams'ın Athletic Bilbao ile 10 yıllık sözleşmesinin bulunduğu da yeniden gündeme geldi. Ayrıca Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer dönemi Nico Williams ile ilgilenmişti.