Harry Potter'ın HBO için hazırlanan yeni dizisiyle ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ederken, oyuncu kadrosundan dikkat çeken bir itiraf dikkatleri üzerine çekti. Rubeus Hagrid karakterini canlandıracak Nick Frost, bu rolü elde etme sürecini detaylarıyla paylaştı. Ünlü isim, rolü yalnızca arzulamakla yetinmediğini, adeta tüm hayatını bu hedefe adadığını vurguladı. Kendisinin hazırladığı kişisel manifest sosyal medyada büyük ilgi gördü.

The Guardian'a verdiği röportajda Frost, Hagrid rolü için uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini anlattı. Oyuncu, Harry Potter filmlerinin tamamını defalarca izlediğini, özellikle Noel tatillerinde bunu aile geleneği haline getirdiklerini belirtti. Her yıl aralık ayının son haftalarında seriyi baştan sona izlediklerini ifade etti. Partnerinin manifestleme yöntemini önermesi üzerine bu fikri hayata geçirdiğini söyleyen Frost, bir kağıda tam 7 bin kez “Hagrid” kelimesini yazdığını açıkladı. Başlangıçta eğlence amacıyla başladığı bu eylemin giderek ciddi bir motivasyon kaynağına dönüştüğünü ekledi.

Daha önce Robbie Coltrane'in unutulmaz performansıyla hayat bulan Hagrid, serinin en ikonik figürlerinden biriydi. 2022'de vefat eden Coltrane, hayranlarını büyük bir yasla baş başa bırakmıştı. Frost da açıklamalarında Coltrane'e derin saygı beslediğini sıkça dile getirdi. Yeni yapımda orijinal performansı taklit etmek yerine karakterin ruhunu korumayı amaçladığını belirtti.

HBO tarafından onaylanan proje, 2027'de ekranlara gelmesi ve toplamda yaklaşık on yıl sürmesi planlanıyor. Her sezon, J.K. Rowling'in yedi kitabından birini temel alacak şekilde tasarlandı. Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'i ise Alastair Stout canlandıracak. Bu roller, sinema uyarlamalarında sırasıyla Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint tarafından üstlenilmişti. Kadroda ayrıca John Lithgow, Paapa Essiedu ve Janet McTeer gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.