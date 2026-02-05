Niçin bunun farkına varılamıyor ki?

Olmuyor işte…

Zorla güzellik olmuyor.

Bir insanın canı bir şeyi yapmak istemeyince kimse yaptıramıyor.

Yaptırsa da o iş tat vermiyor.

*

Hem ne anlatılırsa anlatılsın karşıdakini etkilemiyor.

Akıl istemeyince dil söylemiyor.

Gönül istemeyince yürek inanamıyor…

*

İnsanlar hayal kırıklığına uğratılmışsa…

Onlar gördükleri günden geri bırakılmışsa…

Hele de en kötüsü çaresiz duruma düşürülmüşlerse, onları o hale düşüren ağzıyla kuş bile tutsa nafile!

*

Hele de ilk yıllardaki gibi yeri göğü inleten tezahüret, yerini sessizliğe bırakmışsa…

Meydanlara, salonlara insanlar davetiyeyle geliyorsa…

Hepten düşünmek gerek.

*

Demem o ki efendim; AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “30 bin kilometre bölünmüş yol”la ilgili sembolik açılış için makası eline alıp ortamın da heyecanını arttırmak düşüncesiyle, salondaki kalabalığa “Hazır mıyız?” diye sorduğunda, salondan beklediği coşkulu cevabı maalesef alamamış.

Alamayınca da tabi ki memnun olmamış Sayın Erdoğan.

Karşısındaki kalabalığa:

“Hale bak ya! Ses yok!” demesiyle ikinci kez “Hazır mıyız?” diye sorunca bu sefer salondan ses gelmiş.

*

Hatırlıyorum da buna benzer bir olay, daha önceki yıllarda da birkaç kez yaşanmıştı.

Millet Erdoğan’a karşı ses çıkaracak heyecanı kendinde bulamıyor!

Hiç kuşkum yok ki ikinci ses de Sayın Erdoğan’ı mutlu eden ses olarak gelmiş değildir.

*

İstenen ses neden gelmemiş olabilir ki?

Çünkü ‘Toprağa yapılan yatırımın onda biri insana yapılmadığı, insana verilen sözlerin yerine getirilmediği için’ olabilir mi acaba?

*

Belki de bu sessizlik, Sayın Erdoğan’a yarınlar için bir mesaj veriyordur?

Çünkü çok ciddi bir kesimin aklı ve yüreği yapılanlar karşısında sessiz kalıyor, o akıl ve yüreği taşıyan insanlar bir türlü duyulmuyor!

Hayat pahalılığı altında inim inim inleyen milyonlarca insan var.

Bunları da hesaba katmak gerek.

Keşke bu tören sonrasında AKP Genel Başkanı lütfedip bir iç sesini dinlemiş olsa diyorum.

*

Evet, Otoyol yapmak önemli!

Çalışanına…

Emeklisine…

Kadınına sahip çıkmak da önemli!

Onların refahını…

Huzurunu…

Mutluluğunu…

Eğitimini sağlamak, insanların yüzlerindeki tebessümü, yüreğinde hissedebilmek de önemli. Değilse, değil 30 bin km. bölünmüş yol yapmak, yüz otuz bin kilometre de olsa bir kıymeti harbiyesi olmuyor efendim.

Değil mi ki evine ekmek götüremiyor, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

*

Hem bu bir tarafı yaparken, işin insan tarafını yıkmak gibi olmuyor mu?

Elbette yollara dokunmak gerek, doğru!

Ama insana dokunmayı da unutmamak gerek.

*

Lafı biraz dolandırdım ya esas söylemek istediğim de Edeb Âli’nin:

“İnsanı yaşat, ki devlet yaşasın!” sözünü hayata geçirmek gerek.

Veleddalin âmin!

*

İnanın, bugün benim ülkemde insanların önemli bir kısmı yaşamıyor.

Sadece nefes alıp veriyorlar.

Niçin bunun farkına varılamıyor ki?