Modern yaşam alanlarında konfor ve güvenliği bir araya getiren otomasyon sistemleri, ister müstakil ister toplu alanlarda olsun geçiş güvenliğini yönetmenin en kritik unsurlarından biri haline geldi. Dünya çapında kalitesiyle kendini kanıtlamış olan Nice teknolojileri ve ürün standartları, Uzman Kapı’nın sektörel tecrübesiyle birleşerek geçiş kontrolünde kusursuz ve profesyonel bir deneyim sunuyor.

OTOMASYON SİSTEMLERİNDE NİCE’NİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

1993 yılında İtalya’da faaliyete başlayan Nice, günümüzde ürünlerini en son teknolojileri kullanarak tasarlayan ve otomasyon sistemlerinde global ölçekte liderlik eden bir marka.

Markanın sunduğu çözümler, yana kayar kapı motorlarından otomatik bariyer sistemlerine, dairesel kapı motorlarından garaj kapısı ve ev otomasyon sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Her türlü ihtiyaca yönelik üretilen bu çözümler, mülk girişlerinde hem güvenliği sağlamak hem de günlük yaşam trafiğini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor.

Nice markasının otomasyon alanındaki standartlarını belirleyen temel avantajları şöyle:

Ürünler, Avrupa Birliği'nin en güncel güvenlik ve kalite standartlarına tam uyumlu olarak tasarlıyor.

olarak tasarlıyor. Gelişmiş BLDC (fırçasız) motor teknolojisi sayesinde sistemler son derece sessiz çalışırken aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

sayesinde sistemler son derece sessiz çalışırken aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. BlueBUS emniyet sistemi gibi yenilikçi donanımlar, kontrol ünitesi ile aksesuarlar arasındaki bağlantıyı basitleştirerek kurulum ve kullanım güvenliğini artırmaktadır.

gibi yenilikçi donanımlar, kontrol ünitesi ile aksesuarlar arasındaki bağlantıyı basitleştirerek kurulum ve kullanım güvenliğini artırmaktadır. Sistemler, dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahip gövde yapılarıyla uzun ömürlü bir performans sunuyor.

Türkiye genelindeki 81 ilde yaygın yetkili servis ağı sayesinde kullanıcılara hızlı ve kapsamlı teknik destek ulaştırıyor.

NİCE KAPI MOTORU MODELLERİ: İHTİYACINIZA UYGUN ÇÖZÜMLER

Nice, kapı motoru ürün grubunda kapının fiziksel özelliklerine ve kullanım sıklığına göre özelleşen oldukça geniş bir model yelpazesi sunuyor. Bu ürünler, kapının ağırlığı, uzunluğu ve günlük açılma-kapanma trafiği gibi kriterler baz alınarak seçildiğinde sistemden maksimum verim alınmasını da sağlar.

Nice’nin kapı motoru ürün grubunda müstakil konutların bireysel ihtiyaçlarından, fabrikaların ve sanayi tesislerinin yoğun araç trafiğine kadar her senaryo için dayanıklı ve güvenilir bir çözüm bulunuyor.

Kullanım alanlarına göre sıklıkla tercih edilen popüler modeller ise şunlar:

Nice Yeni Robus 600: 600 kg taşıma kapasitesine sahip olan bu model, yenilikçi BLDC (fırçasız) motor teknolojisi sayesinde hem konutlarda hem de ticari alanlarda son derece sessiz ve enerji tasarruflu bir çalışma performansı sergiler.

600 kg taşıma kapasitesine sahip olan bu model, yenilikçi BLDC (fırçasız) motor teknolojisi sayesinde hem konutlarda hem de ticari alanlarda son derece sessiz ve enerji tasarruflu bir çalışma performansı sergiler. Nice Robus 1000: 1000 kg ağırlığa kadar olan ağır kapıları hareket ettirebilen bu akıllı motor; siteler, fabrikalar ve ticari mülkler gibi yoğun kullanımın görüldüğü alanlarda yüksek performans ve konforu bir arada sunar.

1000 kg ağırlığa kadar olan ağır kapıları hareket ettirebilen bu akıllı motor; siteler, fabrikalar ve ticari mülkler gibi yoğun kullanımın görüldüğü alanlarda yüksek performans ve konforu bir arada sunar. Nice Run 1200HS: Endüstriyel ve ticari alanlardaki geniş kapıların yönetimi için tasarlanan bu "Hi-Speed" model, 1200 kg taşıma kapasitesi ve sunduğu hız avantajı ile araç trafiğinin akıcı hale gelmesini sağlar.

GÜVENLİ GEÇİŞLERİN MİMARI: NİCE BARİYER SİSTEMLERİ

Nice bariyer sistemleri, otopark girişleri, siteler, fabrikalar ve özel park alanları gibi güvenliğin ve kontrollü geçişin ön planda olduğu alanlar için tasarlanmış profesyonel çözümler sunar. Bu sistemlerin seçiminde en temel kriterler, kapatılacak alanın genişliği (kol uzunluğu), kullanım yoğunluğu ve açılma hızıdır. Nice, 3 metreden 9 metreye kadar değişen kol seçenekleri ve modüler yapıları sayesinde farklı genişlikteki geçiş noktalarına esnek bir şekilde uyum sağlıyor.

Bariyer sistemi seçiminde ve kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar:

OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) gibi elektronik geçiş sistemlerine tam uyumlu modeller tercih edilerek araç sirkülasyonu akıcı hale getirilmeli.

Yoğun trafiğin olduğu girişlerde, motorun aşırı ısınmasını önleyen ve sürekli çalışmaya uygun olan DC motorlu bariyer çözümleri kullanılmalı.

Rüzgar direncinin yüksek olduğu bölgelerde, kol sarsıntısını minimize eden ve mekanik aksamı koruyan eliptik kesimli bariyer kolları tercih edilmeli.

Bariyerlerin uzun ömürlü çalışması için doğru yay ayarının yapılması ve periyodik bakımlarının aksatılmaması sistemin performansını doğrudan etkiler. Bu da bir uzman dokunuşuna olan ihtiyacı vurgulaması açısından oldukça önemli.

UZMAN KAPI İLE PROFESYONEL MONTAJ VE TEKNİK DESTEK

Otomasyon sistemlerinde kaliteli bir ürün seçmek kadar, bu sistemin profesyonelce kurulması ve desteklenmesi de sistemin sürekliliğinde belirleyici. Nice markasının geniş ürün gamını profesyonel hizmet anlayışıyla birleştirmeyi başaran ve her türlü ihtiyaca yönelik anahtar teslim çözümler üreten Uzman Kapı, 2008 yılından bugüne binlerce üretim ve montaj odaklı projeyi tamamladı.

Teknik yetkinliği olmayan kişilerce yapılan hatalı montaj uygulamaları, sistemde kalıcı hasarlara yol açabileceği gibi ürünün garanti kapsamı dışında kalmasına da neden olabilmektedir. Uzman Kapı, bu riskleri önlemek adına Türkiye’nin her noktasına uzanan hizmet ağıyla montaj sürecini titizlikle yürütür ve kurulum öncesinde taşıyıcı ray ve rulman kontrollerini yaparak sistemin ömrünü uzatır.

Satış sonrası süreçte sunduğu yetkili servis desteği ve kış bakımı gibi periyodik kontrollerle sisteminizin performansını her koşulda korurken, kurumsal projeler için sunduğu esnek ödeme seçenekleriyle iş ortaklarına ekonomik kolaylıklar sağlayarak fark yaratmaya devam eder.