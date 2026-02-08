Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Casa Pia'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Renato Nhaga Çaykur Rizespor maçında ilk kez kadroya girdi.

Maça yedek kulübesinde başlayacak olan 18 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

NHAGA: 'GALATASARAY'DA İŞİ EN İYİLERİNDEN ÖĞRENECEĞİM'

Galatasaray'da en iyilerden öğrenme fırsatı bulacağını ve bunun gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Nhaga, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ın benimle ilgili harika bir projesi var. Böyle bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar beni çok heyecanlandırıyor. İşi en iyilerinden öğreneceğim." diye konuştu.