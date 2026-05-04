Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu

N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu

Fenerbahçe’nin kış transferinde kadrosuna kattığı N'Golo Kante, yükselen performansıyla dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 1

Kış transfer döneminde Al-Ittihad’dan Fenerbahçe’ye katılan N'Golo Kante, son haftalarda performansını yukarı çekti. Fransız futbolcu, ülkesinde haftanın en iyi 11’ine seçildi.

1 7
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 2

KANTE FORMUNU YÜKSELTTİ

Fenerbahçe’nin ara transferde uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna dahil ettiği N'Golo Kante, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

2 7
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 3

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası öncesinde form grafiğini artırdı.

3 7
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 4

16 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 16 karşılaşmada görev yaptı. N'Golo Kante, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

4 7
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 5

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR

Fransız oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kante’nin güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

5 7
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 6

HAFTANIN KADROSUNA GİRDİ

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, yurt dışında forma giyen Fransız futbolculardan oluşan haftanın 11’inde Fenerbahçeli N'Golo Kante’ye de yer verdi.

6 7
N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu - Resim: 7

Deneyimli oyuncunun performansı, 2026 Dünya Kupası öncesinde yakından izleniyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro