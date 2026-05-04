N'Golo Kante Fransa'da gündem oldu
KANTE FORMUNU YÜKSELTTİ
Fenerbahçe’nin ara transferde uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna dahil ettiği N'Golo Kante, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası öncesinde form grafiğini artırdı.
16 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 16 karşılaşmada görev yaptı. N'Golo Kante, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR
Fransız oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kante’nin güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
HAFTANIN KADROSUNA GİRDİ
Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, yurt dışında forma giyen Fransız futbolculardan oluşan haftanın 11’inde Fenerbahçeli N'Golo Kante’ye de yer verdi.
Deneyimli oyuncunun performansı, 2026 Dünya Kupası öncesinde yakından izleniyor.