Santos formasıyla futbol kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldız Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç’ın YouTube kanalına konuk oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Real Madrid’de forma giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında da açıklamalarda bulundu. Arda Güler’i çok beğendiğini dile getiren Neymar, “Arda Güler harika bir oyuncu, çok kaliteli. Bence şu anda dünyadaki en iyi orta saha oyuncularından biri” ifadelerini kullandı.

Hangi Türk takımlarını tanıdığı sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı bildiğini söyledi. Tecrübeli yıldız, Alex de Souza’ya hayran olduğunu belirterek, Brezilyalı efsane sayesinde Fenerbahçe’yi yakından tanıdığını ifade etti.