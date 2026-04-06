Neymar, Brezilya’da oynanan bir maçın ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

HAKEME YÖNELİK SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Santos forması giyen yıldız oyuncunun, hakem Savio Pereira Sampaio’ya yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı iddia edildi.

Bu durumun, Brezilya Spor Adaleti Kuralları kapsamında “ayrımcı veya aşağılayıcı davranış” olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

10 MAÇA KADAR MEN GÜNDEMDE

İddiaların doğrulanması halinde Neymar’ın 5 ila 10 maç arasında men cezası alabileceği ifade ediliyor.

Dosyanın farklı bir disiplin maddesi kapsamında ele alınması durumunda ise cezanın 1 ila 6 maç arasında kalabileceği konuşuluyor.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ RİSKTE

Olası bir ceza, sezonun kritik bölümünde Neymar için büyük bir kayıp anlamına gelebilir. Brezilya liginde kalan maç sayısının sınırlı olması, yıldız futbolcunun form tutma sürecini olumsuz etkileyebilir.

Neymar’ın en büyük hedeflerinden biri, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak. Ancak Ancelotti daha önce yaptığı değerlendirmede oyuncunun fiziksel durumunun henüz ideal seviyede olmadığını belirtmişti.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Tecrübeli futbolcunun Dünya Kupası’na katılabilmesi için düzenli forma giymesi ve fiziksel olarak en üst seviyeye çıkması gerekiyor. Ancak olası bir men cezası, bu süreci sekteye uğratarak Neymar’ın hedeflerini ciddi şekilde zora sokabilir.