Neymar’ın yeni kontratı, salı günü resmen imzalandı ve taraflar arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi. Böylece Brezilyalı yıldız isim Santos’la yola devam etmiş oldu.

Neymar, imza sonrası yaptığı açıklamada Santos ile olan bağını dile getirdi. 2026 yılına girerken kararının net olduğunu belirten yıldız oyuncu, kendisini evinde hissettiğini ve hedeflediği hayalleri bu formayla tamamlamak istediğini söyledi.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Sol dizinden geçirdiği ameliyattan sonra rehabilitasyon sürecinde olan Neymar, imza günü kulübün antrenman tesisleri olan CT Rei Pele’de oldu.

Babasıyla birlikte tesise gelen futbolcu, takım çalışmasını yakından takip etti ve sağlık ekibiyle fizyoterapi seansı gerçekleştirdi.

Oyuncunun sahalara dönüşü için takvim büyük ölçüde netleşmiş durumda. Planlamaya göre Neymar’ın ocak ayı sonunda tamamen hazır olması, şubat başında ise maç temposuna girmesi bekleniyor.