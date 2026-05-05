Santos FC altyapısından yetişerek kariyerine burada devam eden Neymar Jr. ile ilgili yeni bir kriz iddiası gündeme geldi.

ANTRENMANDA GERGİNLİK İDDİASI

Globo’nun haberine göre, pazar günü yapılan antrenmanda Neymar ile Robinho Jr. arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre Neymar, genç takım arkadaşına hakaret etti ve fiziksel temasta bulundu.

OYUNCU TARAFINDAN ŞİKÂYET SÜRECİ

Olayın ardından Robinho Jr.’ın temsilcilerinin kulübe resmi olmayan bir bildirimde bulunduğu aktarıldı. Bildirimde Neymar’a yönelik üç ayrı suçlama yer aldığı ifade edildi. Oyuncu tarafı, Santos FC’tan 48 saat içinde olayla ilgili adım atılmasını talep etti.

TALEPLER VE OLASI SÜREÇ

Temsilciler, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yapılmasını, antrenman görüntülerinin incelenmesini ve kulübün aldığı önlemlerin açıklanmasını istedi. Ayrıca sürecin ilerlemesine göre sözleşme feshi ihtimalinin de gündeme gelebileceği belirtildi.

KULÜPTE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Santos cephesi ise olayın ardından kulüp içinde resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan takım içinde tansiyonun düşürüldüğü, Neymar’ın özür dilediği ve olayın içerde çözülmeye çalışıldığı ifade edildi.