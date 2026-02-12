Hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller, metro istasyonları, tüneller gibi insan yoğunluğunun fazla, tahliyenin ise zor olduğu ya da veri merkezleri ve üretim tesisleri gibi operasyonel sürekliliğin kritik olduğu alanlarda, kabloların yangın anındaki performansı can güvenliğini ve yayılım riskini doğrudan etkiliyor.

Avrupa kablo birliklerinin araştırmaları da düşük duman ve düşük toksisiteye sahip kabloların, yangın esnasında tahliye süresini uzattığını, görüş güvenliğini artırdığını ve itfaiye ekiplerinin müdahale koşullarını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Nexans, halojensiz ve yüksek performanslı malzemeler kullanarak bu alanlardaki toksik emisyon riskini minimuma indiriyor. EN 50399 standardına göre test edilen, yüksek yangın performanslı CPR Cca sınıfı yeni kablolar dört temel güvenlik başlığında fark yaratıyor:

1. Alev yayılımı: CPR Cca sınıfı kablolar, yangın sırasında alevin kablo güzergâhı boyunca hızla ilerlemesini sınırlandıracak şekilde tasarlanmıştır. Elektrik tesisatlarının yangın davranışı üzerinde kritik rol oynadığı yapılarda, Cca sınıfı kablolar yangın yayılım hızının düşürülmesine katkı sağlar.

2. Isı açığa çıkışı: Yangın sırasında çevredeki yapı malzemelerinin tutuşmasını hızlandıran ısı açığa çıkışı, Cca sınıfı kablolarda minimum seviyededir.

3. Duman üretimi: Yangınlarda can kayıplarının büyük bölümü yoğun duman nedeniyle meydana gelmektedir. Düşük duman yoğunluğuna sahip Cca sınıfı kablolar, kaçış koridorlarında nefes alma ve görüş koşullarının korunmasına destek olur.

4. Asidik ve zehirli gazların azaltılması: Halojensiz yapısı sayesinde Cca sınıfı kablolar, yangın sırasında korozif ve toksik gaz salınımını minimize ederek hem tahliye sürecini hem de itfaiye müdahalesini kolaylaştırır.

“TÜM CPR ECA SINIFI KABLOLARIMIZI CPR CCA SEVİYESİNE YÜKSELTME KARARI ALDIK”

Nexans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Atilla Kurtiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yangın güvenliğinin hayati önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Yangın anında her saniye kritiktir. Düşük duman ve düşük toksisite, yangın anında insanların güvenli şekilde tahliye edilebilmesi açısından hayati rol oynar. Nexans Türkiye olarak, asgari gerekliliklerle yetinmeyerek tüm CPR Eca sınıfı yangın güvenliği kablolarını CPR Cca seviyesine yükseltme kararı aldık. İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine göre, her yıl meydana gelen yangınların önemli bir bölümü 'elektrik kontağı' veya tesisat kaynaklı nedenlerden oluşuyor. Bu tablo, elektrik altyapısında kullanılan ürünlerin yangın güvenliği açısından ne kadar stratejik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Cca sınıfı kablolarımız, sadece alevi ilerletmemekle kalmaz; duman yoğunluğunu ve asidik gaz salınımını minimize ederek tahliye için gereken “altın dakikaları” kazandırır.”

CPR: BIR MEVZUAT DEĞIL, YAŞAM GÜVENCESİ

Günümüz yapılarında binaların giderek daha yüksek ve daha fazla elektrikli sistem barındırır hale geldiğini ve yangın risk profilinin arttığını belirten Atilla Kurtiş, bu noktada Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (CPR) kritik bir referans çerçevesi sunduğunu vurguladı. CPR’ın yalnızca bir ‘uyum’ konusu değil; insanları, varlıkları ve kritik altyapıları korumak için geliştirilmiş yönetmeliklerden biri olduğunu belirterek şunları ekledi:

“Nexans Türkiye olarak, bu çerçeveyi hem müşterilerimiz hem de sektör paydaşlarımız için daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmek üzere uzun süredir çalışıyoruz. Çünkü biz bu dönüşümü, mevzuatın ötesinde, modern yaşamın güvenlik standartlarını ileriye taşıyan stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

SONUÇ: TÜRKIYE’NİN YANGIN DİRENCİNE GÜÇLÜ KATKI

Nexans’ın Cca sınıfı yangın güvenliği kabloları, yangının ilerleme hızını düşürerek can ve mal kaybı riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor, zehirli duman oluşumunu azaltarak kaçış süreçlerinde görüş ve solunum koşullarının korunmasına imkan veriyor. Geliştirdiği yenilikçi kablo çözümleriyle yangın güvenliği alanında Ar-Ge liderliğini sürdüren Nexans Türkiye, CPR Eca sınıfından CPR Cca sınıfına geçiş kararıyla Türkiye’de yangına karşı daha güvenli elektrik altyapılarının oluşturulmasına destek olmayı sürdürüyor.

Nexans Hakkında

Nexans, sürdürülebilir elektrifikasyon alanında global ölçekte uzmanlaşmış bir lider şirket olarak, dünyanın akıllı, dayanıklı ve düşük karbonlu bir geleceğe geçişini mümkün kılan temel sistemler inşa etmektedir. Açık deniz ve kara tipi yenilenebilir enerji projelerinden akıllı şehirlere ve evlere uzanan geniş bir yelpazede Nexans; geleceği güvenli, verimli ve sürdürülebilir kılan ileri teknoloji kablo çözümleri, aksesuarlar ve hizmetler tasarlayıp sunar.

140 yılı aşkın köklü geçmişiyle Nexans, İletim, Şebeke ve Kullanım olmak üzere üç ana iş kolu üzerinden faaliyet göstermektedir. Derin sektör uzmanlığını ileri düzey inovasyonla birleştiren Nexans, enerji dönüşümünü hızlandırmayı ve müşterilerinin ihtiyaçlarını daha etkin şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Çevre, Ekonomi ve Çalışan Bağlılığı (Environment, Economy, Engagement) odaklı benzersiz E3 modeli, performansı amaçla uyumlu hale getirerek şirketin tüm faaliyetlerine yön vermektedir.

Nexans, 41 ülkede 28.500 çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 2024 yılında 7,1 milyar Euro standart satış geliri elde etmiştir. İklim eyleminde liderliğiyle tanınan Nexans, Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile uyumlu olarak 2050 yılına kadar Net-Sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt etmekte ve Fondation Nexans aracılığıyla enerjiye erişimin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.