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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, yeni sezon öncesi kadrosunu Amar Dedic transferiyle güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Bosna Hersekli sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"BÜYÜK BİR ONUR"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Dedic, Newcastle United'a katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Bosna Hersekli futbolcu, "Newcastle United'a katılmak benim için özel bir duygu ve gerçekten büyük onur. Kulüp ve harika taraftarların önünde oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Matthias Jaissle ile yeniden çalışacak olmak benim için büyük bir etkendi. Birbirimizi iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ESKİ HOCASIYLA YENİDEN BULUŞTU

Amar Dedic, 2023 yılında Red Bull Salzburg'da Avusturya şampiyonluğu yaşadığı teknik direktör Matthias Jaissle ile Newcastle United'da yeniden birlikte çalışacak.