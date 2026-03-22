Premier Lig'in 31. haftasında derbi maçında Newcastle United ile Sunderland AFC karşı karşıya geldi.

Derbi maçını Sunderland deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi Newcastle, maçın başında Anthony Gordon’un golüyle öne geçse de Sunderland, ikinci yarıda C. Talbi ve Brian Brobbey’in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

OLAYLAR MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

St James' Park’ta oynanan Newcastle ile Sunderland arasındaki Kuzeydoğu derbisi, stadyum çevresinde yaşanan şiddet olayları ve maç sırasında ortaya çıkan ırkçı olaylar nedeniyle gölgelendi ve futbol çevresinde gergin bir atmosfer oluştu.

Maç başlamadan önce iki takımın taraftarları arasında çatışmalar çıktı. Çok sayıda şişe fırlatıldı ve polis kalabalığı kontrol altına almak için müdahale etti. Sunderland takım otobüsünün stadyuma girişinde ön camı hasar gördü. Yerel polis, bir kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Tren istasyonu ve Strawberry Place bölgesinde yaşanan olayların ardından bir taraftarın kafa travması geçirerek kanamaya başlamasıyla durum daha da ciddileşti. Sağlık ekipleri, yoğun kalabalığın arasında olay yerine ulaşmak zorunda kaldı.

Maçın ikinci yarısının başında, Sunderland savunma oyuncusu Lutsharel Geertruida tribünlerden gelen ırkçı hakaretlere maruz kalınca oyun yeniden durdu. Hakem Anthony Taylor, ligdeki ayrımcılık karşıtı prosedürler kapsamında oyunu yaklaşık beş dakika süreyle durdurdu.