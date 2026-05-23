ABD’nin New York eyaletinde bir tersanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Staten Island bölgesindeki bir tersanede yaşandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken şiddetli bir patlama meydana geldi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlama ve yangın nedeniyle en az 16 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan 3’ünün durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgede 200’den fazla itfaiye ve sağlık personelinin görev yaptığı bildirildi.

Yetkililer, yangın ve patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.