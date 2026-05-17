Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ABD’nin New York kentinde düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, bu yıl da büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Türk-Amerikan toplumunu bir araya getiren etkinlikte, binlerce kişi Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyarken, Türk kültürü ve dayanışma ruhu bir kez daha güçlü şekilde sergilendi.
New York’ta Türk rüzgarı: Manhattan kırmızı beyaza büründü
New York’ta düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü, binlerce kişinin katılımıyla adeta gövde gösterisine dönüştü. Türk diasporasının birlik mesajı verdiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı dikkat çekerken, Mehteran performansı ve Galatasaray tezahüratları Manhattan sokaklarına damga vurdu.
İlk kez 1981 yılında, ABD’de görev yapan Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen yürüyüş, yıllar içinde Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir festivale dönüştü.
BİNLERCE KİŞİ MADİSON CADDESİ’NDE BULUŞTU
Türk Günü Yürüyüşü’ne Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılım oldu. New York ve çevre eyaletlerden gelen vatandaşlar, Madison Caddesi boyunca korteji izlemek için sokakları doldurdu.
Madison 38’inci Sokak’tan başlayan yürüyüş, 25’inci Sokak’taki Madison Meydanı Parkı’na kadar devam etti. Yürüyüş boyunca Türk bayrakları taşınırken, çeşitli dernekler, okullar ve sivil toplum kuruluşları kortejde yer aldı. Festival alanında ise Türk marşları ve ezgileri yankılandı.
Etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal başta olmak üzere çok sayıda diplomat, bürokrat ve sivil toplum temsilcisi katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TÜRK TOPLUMUNA MESAJ
Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk-Amerikan toplumuna gönderdiği video mesaj da alanda yayınlandı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ekranlara gelen mesaj, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gönderdiği video mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Duran, konuşmasında, “Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnız bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir.” ifadelerini kullandı.
Duran ayrıca, “Türkiye bu gücünü, birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.” sözleriyle Türk diasporasının önemine dikkat çekti.
SEDAT ÖNAL: “DİASPORAMIZIN PAYI BÜYÜK”
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da festival alanında yaptığı konuşmada, Türk diasporasının Türkiye’nin uluslararası gücüne önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Türk Günü Yürüyüşü’nün artık simgesel bir etkinlik haline geldiğini belirten Önal, bu organizasyonun Türk kimliğinin yaşatılması ve Amerikan toplumuna tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Önal konuşmasında, “Türk toplumunun burada sayısının artmasından son derece memnunuz, ortaya koyduğu başarılardan gurur duyuyoruz. Dünyada giderek ağırlığı artan Türkiye'nin burada temsilcileri olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
Türkiye’nin küresel ölçekte etkisini artırmasında yurt dışındaki Türk toplumunun büyük rol oynadığını ifade eden Önal, Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasının güçlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.
Ayrıca Türk vatandaşlarını büyükelçilik ve başkonsoloslukların sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet eden Önal, FIFA Dünya Kupası kapsamında gelecek ay ABD’ye gelecek Türk Milli Takımı’na destek çağrısında bulundu.
TÜRK KÜLTÜRÜ VE TURİZMİ NEW YORK SOKAKLARINDA TANITILDI
Türk Günü Yürüyüşü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen dijital tanıtım kamyonları da Manhattan sokaklarında dikkat çekti. Dijital ekranlarda Türkiye’nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıtıldı.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Afyonkarahisar, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Bursa, Kütahya ve Şanlıurfa gibi şehirlerin gastronomi, müzik ve el sanatları alanındaki zenginlikleri uluslararası kamuoyuna aktarıldı.
Bunun yanı sıra Türkiye’nin çevre politikaları, sürdürülebilirlik çalışmaları ve Sıfır Atık vizyonu da tanıtım içeriklerinde geniş yer buldu. Türkiye’nin 2026 yılında Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi’ne ilişkin mesajlar da ekranlardan paylaşıldı.
MEHTERAN GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Mehteran Birliği’nin performansı oldu. Mehter marşları eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı.
Etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar ve folklor ekipleri de festivale renk kattı. Özellikle bu sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’a yönelik tezahüratlar ve diğer Türk takımlarına ait coşkulu kutlamalar dikkat çekti.
New York’ta gerçekleştirilen 43. Türk Günü Yürüyüşü, Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasını bir kez daha gözler önüne sererken, Türk kültürünün ABD’deki görünürlüğünü artıran önemli organizasyonlardan biri olarak hafızalara kazındı.