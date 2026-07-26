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Kaynak: AA

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bir şarküterinin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Olay, yerel saatle 16.55 sıralarında Bronx'taki 104 Elliot Place adresinde bulunan bir şarküterinin önünde oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede peş peşe silah sesleri duyulması sonrasında çevrede panik dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Silahlı saldırıda omzundan vurulan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak Lincoln Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan iki kişinin ise 25 ve 34 yaşlarında olduğu, birinin kalçasından diğerinin ayağından vurulduğu aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

New York Polis Departmanı (NYPD), olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği belirtilirken, saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için soruşturmanın devam ettiğini ifade ederken, saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığı açıklandı.