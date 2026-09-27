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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Berris Ekinci ve Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kapsamlı temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımlarla, Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantılar ve gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin detayları kamuoyuna duyuruldu.

COP31 HAZIRLIKLARI VE ÇOK TARAFLI TEMASLAR

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, New York temasları çerçevesinde ilk olarak iklim diplomasisi ve uluslararası iş birliği başlıklarının ele alındığı "COP31 Operasyon ve Lojistik Brifingi"ne katıldı.

Ekinci, zirve marjında ikili diplomasi trafiğini de sürdürdü. Bu kapsamda:

Malezya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşler Genel Sekreter Yardımcısı Dato Dr. Ahmad Faisal ile bir araya geldi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile görüşerek insani yardımlar ve gıda güvenliği konularını değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından düzenlenen "Stratejik bir Zorunluluk Olarak Su: Küresel Sınamalardan Ortak Eyleme" başlıklı yüksek düzeyli etkinliğe katılım sağladı.

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ SÜRECİ TOPLANTISI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ise New York'ta bölgesel iş birliği ve diplomasi adımları kapsamında Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil etti.