ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bir kilisede, gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu. Patlama sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Fox News kanalının haberine göre, kilise yetkilileri, yerel saatle 10.30'dan hemen önce "bariz gaz kaçağı" ihbarıyla ilk müdahale ekiplerini aradı.

KİLİSE KÜLE DÖNDÜ

New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu duyurdu.

Eyalet polisi, kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğünü, yapının küle döndüğünü ifade etti.