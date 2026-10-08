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Kaynak: AA

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, Suudi Arabistan ordusunun Yemen'deki Husi unsurlarına yönelik bombardımanlarında Pakistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar görev yapıyor. Konuyla ilgili muhabirlere konuşan ancak kimliğinin gizli kalmasını talep eden üst düzey bir Pakistanlı makam, operasyonlarda bu uçakların kullanıldığını dile getirdi.

Aynı şekilde adını vermeyen bir diğer yetkili ise ülkenin stratejisinin Yemen coğrafyasında kara muharebesi yürütmek olmadığını kaydetti. Yetkili, Pakistan'ın buradaki temel misyonunun havadan destek vererek Husilerin füze ve dron tehditlerini bertaraf etmekle sınırlı olduğunu aktardı.

Bununla beraber, eski ABD ordusu Pakistan Ateşesi David O. Smith de konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Doğrudan gizli evraklara ulaşma yetkisinin olmadığını belirten Smith, uzman analistler nezdinde Suudi Arabistan sınırları içerisinde halihazırda 8 bin dolayında Pakistan askerinin bulunduğunun tahmin edildiğini kaydetti.