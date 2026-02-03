Açılışta Dow Jones endeksi 49.402,02 puan civarında yatay bir görünüm sergiledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 6.989,93 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 artışla 23.672,41 puana yükseldi.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma ile ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu gösteren makro verilerin desteğiyle borsalarda açılış pozitif geçti.Yatırımcıların odağında şirket bilançoları bulunurken, Palantir Technologies beklentileri aşan sonuçlarının ardından hisselerinde yüzde 5’in üzerinde yükseliş yaşadı.

Yapay zeka talebinin artması sayesinde satışlarını ve kârını yükselten otomatik test ekipmanı üreticisi Teradyne’in hisseleri yüzde 9’un üzerinde prim yaptı.PepsiCo hisseleri, beklentilerin üstünde gelen finansal sonuçlar ve Lay's ile Doritos gibi ürünlerde fiyat indirimi açıklanmasının etkisiyle yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.İlaç sektöründe Merck, gelir ve kârının tahminleri aşmasıyla yaklaşık yüzde 3 yükselirken, Pfizer ise sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yüzde 4’ün üzerinde geriledi.

Finansal teknoloji devi PayPal’ın hisseleri, 2026 kâr tahmininin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 18’in üzerinde sert düşüş gösterdi.

Para politikası cephesinde Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, “geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini, bundan sonraki hedefin ise enflasyonu Bankanın hedefine geri indirmek olduğunu” ifade etti.Makroekonomik alanda federal hükümetin kısmi kapanması veri akışını aksatırken, bugün açıklanması beklenen JOLTS açık iş sayısı verileri ertelendi.