Dün tarife belirsizlikleri ve yapay zekâya ilişkin endişelerle gerileyen piyasalarda, yeni günde yatay bir seyir gözlendi.Geçen hafta Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA)'nın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

Bunun üzerine Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca tüm ülkelere %10 küresel gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu ve bu tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Trump'ın vergileri %15'e çıkaracağını belirtmesine rağmen bu karar henüz resmileşmedi; uygulama başlangıçta %10 seviyesinde başladı ve 150 gün süreyle geçerli olacak (bazı muafiyetlerle).

ABD merkezli kargo ve lojistik devi FedEx, yasaya aykırı bulunan eski tarifelerin iadesi için federal hükümete dava açtı; "tam iade" talep ediyor.Makroekonomik verilerde, S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda %1,3 artış gösterdi; konut fiyatlarındaki yükseliş hızı yavaşladı (en düşük yıllık kazançlardan biri olarak kaydedildi).Kurumsal gelişmelerde, Meta ile altyapı işbirliğine yönelik çok yıllık anlaşma imzalayan AMD'nin hisseleri %5'ten fazla değer kazandı (anlaşma, AMD Instinct GPU'larla 6 gigawatt'lık AI altyapısını kapsıyor; sevkiyatlar 2026 ikinci yarısında başlayacak).

Piyasalar, yeni tarifelerin etkilerini ve olası %15 artışını izlemeye devam ediyor; ancak açılışta genel olarak sınırlı hareketlilik hâkim.