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Kaynak: AA

Piyasalarda yön arayışı sürerken, ABD’den gelen makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer aldı. Açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak benzin fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt satış gelirlerini baskılaması, artışın sınırlı kalmasına neden oldu.

Öte yandan iş gücü piyasasına ilişkin veriler de yakından izlendi. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Temmuz ile biten haftada 208 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ÇİP HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Yarı iletken sektöründe yaşanan gelişmeler piyasalara damga vurdu. Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC’nin ikinci çeyrek karı yüzde 77,4 artarak beklentileri aşmasına rağmen, sermaye harcaması tahminini yükseltmesi yatırımcıları tedirgin etti ve şirket hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

Sektör genelinde de satış baskısı görüldü. Micron Technology hisseleri yüzde 4’ten fazla gerilerken, Arm Holdings hisseleri de yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşadı.

ŞİRKET BİLANÇOLARI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

ABD’li hava yolu şirketi United Airlines’ın hisseleri, ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aşmasına rağmen, petrol fiyatlarındaki yükselişin yakıt maliyetlerini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağı öngörüsü sonrası yüzde 3’ün üzerinde geriledi.

GE Aerospace hisseleri de güçlü finansal sonuçlar ve yukarı yönlü kar beklentisine rağmen yaklaşık yüzde 2 düşüş gösterdi.

Buna karşın sağlık sigortası devi UnitedHealth’in hisseleri, yıl geneline ilişkin kar tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 7’nin üzerinde yükselerek pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dalgalanma ve şirket bazlı gelişmelerin etkisiyle yön arayışı sürerken, yatırımcılar veri akışı ve bilançoları yakından izlemeye devam ediyor.