ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasıyla birlikte ABD tarafında Borsa yeşille başladı.

Açılış esnasında Dow Jones endeksi, yüzde 0,85 artarak 46.978,17 puana geldi. S&P 500 endeksi yüzde 2,08 artışla 6.754,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,65 yükselişle 22.821,21 puana arttı.

Kurumsal tarafta, çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından en çok etkilenen sektörlerden biri olan hava yolu şirketlerinin hisselerinde ateşkes sonrası yaşanan artışlar kaydetti.