Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 50.243,15 puan seviyesine ulaştı.S&P 500 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.976,48 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,76 yükselişle 23.278,29 puana çıktı.

ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, hisse senedi piyasalarında açılış pozitif bir seyir izledi.Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e geriledi.

Analistler, beklentilerden güçlü gelen istihdam raporunun, bir önceki gün açıklanan ve zayıf kalan perakende satış verilerinin yarattığı olumsuz havayı dağıttığını vurguladı.Yatırımcıların ABD ekonomisinin sağlam zeminde olduğuna yönelik iyimserliğinin kısmen arttığını belirten analistler, cuma günü açıklanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin de merakla beklendiğini ifade etti.

İstihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki faiz indirimini hazirandan temmuza erteleyebileceğine yönelik piyasa fiyatlamaları güç kazandı.Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselişle 96,99 seviyesine çıkarken, ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi 4 baz puan artarak yüzde 4,18’e ulaştı.

Kurumsal tarafta, Ford Motor hisseleri dün kapanış sonrası açıklanan bilançoda zarar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.Bulut ve ağ güvenliği şirketi Cloudflare’in hisseleri, güçlü finansal sonuçların ardından yaklaşık yüzde 12 yükseldi. Beklentilerin altında gelir açıklayan Robinhood’un hisseleri ise yüzde 8 değer kaybetti.