S&P 500 endeksi yüzde 0,64 kazançla 6.878,49 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 artışla 23.428,83 puana çıktı.

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Kurumsal tarafta, medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık özsermaye finansmanı için kişisel garanti verdi.

Revize edilen teklifin ardından Paramount'un hisseleri yüzde 4,3 ve Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Nvidia hisseleri de şubat ortasına kadar H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına başlanmasının planlandığına yönelik haberlerin ardından yüzde 1,5 artış kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkenin doğu kıyısındaki 5 açık deniz rüzgar enerjisi projesini durdurması sonrasında proje sahiplerinden elektrik şirketi Dominion Energy'nin hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Öte yandan ülke basınında Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelecek ismi ocak ayının ilk haftasına kadar açıklayabileceği belirtildi.

Bu hafta ABD'de, hükümetin kapanması nedeniyle gecikmeli yayımlanacak üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri takip edilecek.

New York borsası, Noel tatili dolayısıyla çarşamba günü erken kapanacak, perşembe günü ise işleme kapalı olacak.