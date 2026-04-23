Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 49.490,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 7.137,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kazançla 24.657,57 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın iki ülke arasında kalıcı barışa yönelik görüşmelerin olup olmayacağına dair belirsizlik sürerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump, dün piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın da talebi üzerine İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin tek taraflı ateşkes uzatma kararına ilişkin "İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu "deniz güvenliğini tehlikeye atan" ve birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı gemiye el konulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran için "kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Trump'ın İran ile varılan ateşkesi uzattığını ilan etmesine ilişkin, "Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur." ifadelerini kullandı.

Sahadaki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırırken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 2,9 artarak 101,4 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,2 artışla 92,5 dolardan alıcı buldu.

Bilanço sezonu da yakından takip edilirken, uçak üreticisi Boeing'in hisseleri şirketin ilk çeyrekte beklenenden daha düşük zarar açıklamasının ardından yüzde 5,5 yükseldi.

GE Vernova'nın hisseleri de şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve yıllık gelir tahminini yükseltmesi sonrası yüzde 13,8 değer kazandı.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri ise 2026 yılına ilişkin kazanç beklentisini düşürmesinin ardından yüzde 5,6 düştü.