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Kaynak: AA

G7 ülkelerinin stratejik petrol rezervlerini kullanıma sunmasının ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar kritik eşiğinin altına geriledi. Enerji maliyetleri ve enflasyonist baskılarla son dönemin en yüksek seviyelerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,29, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,66 seviyelerine çekildi.

Petrol fiyatları ile tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında kalırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Petrol fiyatlarında, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerinden petrolü piyasaya sürmesinin arz endişelerini hafifletmesiyle başlayan düşüş devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi.

Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve kamu maliyesine ilişkin endişelerle son haftalarda son yılların en yüksek seviyelerine çıkan tahvil faizleri de geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,29, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,66 seviyelerinde işlem gördü.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, Nvidia ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1'in ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027'de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması çip hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

Öte yandan ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklenti yüzde 80 seviyesinde bulunurken, bankanın yarın yayımlanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.