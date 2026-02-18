Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 49.601,51 puana ulaştı.S&P 500 endeksi yüzde 0,19 primle 6.856,40 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 artışla 22.629,85 puana yükseldi.

Yapay zeka kaynaklı kaygıların azalmasıyla birlikte hisse senetleri piyasalarında açılışta olumlu bir görünüm hakimdi.Yatırımcıların odağı, Fed’in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına kayarken; politika faizinin sabit bırakıldığı son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında para politikasına ilişkin yeni sinyaller aranacak.Makroekonomik veriler tarafında ABD’de sanayi üretimi, ocak ayında aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.Aynı ülkede dayanıklı tüketim malları siparişleri ise geçen yıl aralıkta yüzde 1,4 ile öngörülenden daha sınırlı geriledi.

Kurumsal gelişmelerde ise ABD’li çip devi Nvidia’nın hisseleri, teknoloji devi Meta’nın uzun vadeli yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla şirketle çok yıllık stratejik ortaklık kurduğunu açıklamasının ardından yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.