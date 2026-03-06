Açılışta Dow Jones endeksi 700 puandan fazla değer kaybederek yüzde 1,53 oranında azalışla 47.223,40 puana indi.S&P 500 endeksi yüzde 1,29 düşüşle 6.742,88 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,44 kayıpla 22.422,03 puana geriledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misilleme eylemlerinin devam etmesi, zayıf istihdam verileriyle birleşince hisse piyasalarında açılışta belirgin bir negatif görünüm hakim oldu.

Orta Doğu’daki çatışmalara dair haberler yatırımcıların ana gündem maddesi olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile “koşulsuz teslimiyet” dışında anlaşma olmayacağını vurguladı.Bölgedeki şiddet olaylarının artması nedeniyle küresel ticaretin kilit rotalarından Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği durma noktasına gelirken, arz kaygılarının etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş hızlandı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 6’nın üzerinde artışla 90,6 dolara yükselirken, aynı anda WTI ham petrol varili yüzde 8’den fazla primle 88,1 dolardan işlem gördü.Enerji maliyetlerindeki sıçramanın enflasyonu tetikleyebileceği endişesi artarken, ABD’de yayımlanan veriler ekonomide istihdam kaybı yaşandığını netleştirdi.

BD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre tarım dışı istihdam şubatta beklentilerin aksine 92 bin kişi azaldı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e çıktı.Ayrıca ocak ayı ve önceki yılın aralık ayına ait tarım dışı istihdam verilerinde de aşağı yönlü revizyon yapıldı.Analistler, işgücü piyasasındaki bu zayıflamanın faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceğini ancak petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi halinde enflasyon riskinin yükselmesi nedeniyle Fed’in karar süreçlerinin karmaşıklaşabileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller Bloomberg’e verdiği röportajda İran’la olası savaşın enflasyon üzerinde kalıcı etki yaratmasını beklemediğini söyledi.

Benzin fiyatlarındaki yükselişin tüketicilerde ilk aşamada fiyat şoku yaratabileceğini belirten Waller,

“Politikanın geleceği açısından düşündüğümüzde bunun kalıcı enflasyona yol açması olası değil.” dedi.San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise CNBC’ye verdiği röportajda, şubattaki zayıf istihdam verilerinin para politikası kararlarını zaten zor olan ortamda daha da güçleştireceğini vurguladı.Daly, “İş gücü piyasasının istikrar kazandığına dair umutlar belki fazla abartılıydı ve iş gücü piyasasını gerçekten yakından takip etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.



