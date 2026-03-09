Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 47.371,28 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 6.699,80 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,91 azalışla 22.184,05 puana indi.Orta Doğu’daki çatışmaların uzama ihtimali ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyeceği endişeleri, pay piyasalarında haftanın ilk gününde olumsuz bir görünüm yarattı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın olası misillemelerine ilişkin haberler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, bölgedeki tansiyonun düşmemesi risk iştahını baskıladı.Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 10 yükselerek 102,49 dolara ulaştı. Aynı saatte WTI ham petrolün varili yüzde 9,5 artışla 99,52 dolardan işlem gördü.

Bu gelişmeler ışığında, piyasaların “korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi 30,98 seviyesine çıkarak geçen yıl nisan ayından bu yana en yüksek değerini kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısa vadeli petrol fiyatlarının ABD ve dünya barışı ile güvenliği için "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olduğunu, fiyatların İran’ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla hızla düşeceğini belirterek, "Sadece aptallar farklı düşünür." ifadesini kullandı.

Enerji Bakanı Chris Wright da ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlere saldırma kabiliyetini yok etmesi halinde enerji fiyatlarının düşeceğini savundu.Petrol fiyatlarındaki sıçrama enerji şirketi hisselerini olumlu etkilerken, ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Yakıt maliyetlerindeki artışın kârlılığı olumsuz etkileyeceği kaygısıyla hava yolu şirketlerinin hisseleri ise sert geriledi.

Southwest Airlines ve Delta Air Lines hisseleri yüzde 3 civarında, Alaska Air, United Airlines ile American Airlines hisseleri ise yüzde 4’ün üzerinde kayıp yaşadı.ABD’de bu hafta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra çarşamba günü açıklanacak şubat ayı tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü yayımlanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri yakından izlenecek.