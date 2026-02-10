Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 50.193,49 puan seviyesine yükseldi.S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.974,49 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 primle 23.271,22 puana ulaştı.

Dün teknoloji hisselerinin öncülüğünde güçlenen Wall Street’te bugün de açılışta iyimser bir görünüm hakimdi.Makro veri cephesinde ise ABD’de aralık ayı perakende satışları, artış beklentilerine rağmen sabit kaldı.Aynı dönemde ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.ABD’de istihdam maliyet endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,7 artarak piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı.

Analistler, yatırımcıların bu hafta gelecek kritik verileri yakından takip ettiğini vurgulayarak, yarın ocak ayı tarım dışı istihdam rakamlarının, cuma günü ise tüketici enflasyon verilerinin açıklanacağını ifade etti.

Bu verilerin piyasa yönünü belirleyebileceğini belirten analistler, sonuçların Fed’in önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin önemli sinyaller taşıyabileceğini dile getirdi.Kurumsal gelişmelerde ise bilançosunu bugün duyuran Coca-Cola’nın hisseleri, beklentilerin altında kalan gelir ve yılı mütevazı büyüme beklentisiyle açıklamasının ardından yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.