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Kaynak: AA

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,86 azalarak 50.906,05 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.651,54 puana düştü. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,24 kazançla 26.861,06 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisinin büyüme ve istihdam açısından dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.

Ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Öncü tahminlerde ekonominin bu dönemde yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel gelirler ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri, endeksin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon göstergesinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed'in ekimde faiz artışına gitme ihtimali zayıflarken, uzun vadeli belirsizliklere ilişkin endişelerle tahvil piyasaları satış baskısı altında kalmaya devam etti.

Piyasa açılışındaki düşüşünü tersine çeviren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5,30'u aştı ve 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,64 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek, "İş gücü piyasasındaki gücü korurken enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye geri döndürme konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum." dedi.