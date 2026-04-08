S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.616,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.017,85 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a bir anlaşma için tanıdığı sürenin dolmasına saatler kalırken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Dünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması durumunda, İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik saldırı düzenleneceği yönündeki tehditlerini yineleyen Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran ile anlaşma sağlanmazsa "ülkeyi tek bir gecede yok edebileceklerini" söylemişti.

Trump, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu ve bu çağrıya yanıt vereceklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azalarak 106,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 111,94 dolara geriledi.

Analistler, İran medyasında yer alan, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona ermediğine ve ABD basınındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine dair haberlerin piyasalara olumlu etki yaptığını, Pakistan'ın çağrısı sonrasında da endekslerde toparlanma yaşandığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı şubatta yüzde 1,4 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise martta 0,4 puan artarak yüzde 3,4'e çıktı.

Ülkede tüketici kredileri de şubatta 9,5 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

Kurumsal tarafta ise Apple'ın hisseleri, şirketin merakla beklenen katlanabilir iPhone modelleriyle ilgili zorluklar yaşadığına dair haberler sonrasında günü yüzde 2 kayıpla tamamladı.