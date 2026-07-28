New York borsası, ABD'deki büyük şirketlerin bilanço açıklamaları öncesinde çip hisselerindeki satış baskısının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.
ENDEKSLER FARKLI YÖNLERDE HAREKET ETTİ
Açılışta piyasalarda karışık bir görünüm öne çıktı:
Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artarak 52.492,88 puana yükseldi
S&P 500 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 7.395,55 puana geriledi
Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 24.825,07 puana indi
ÇİP HİSSELERİNDE SERT SATIŞ
Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler ve Çin’in yarı iletken sektöründeki rekabet gücünü artırdığına dair haberler, teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.
Bu gelişmelerin etkisiyle:
Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 1 geriledi
Micron Technology hisseleri yüzde 6’nın üzerinde düştü
Applied Materials ve AMD hisseleri yüzde 5’ten fazla değer kaybetti
GÖZLER DEV ŞİRKET BİLANÇOLARINDA
Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına odaklandı. Özellikle:
Amazon
Meta
Apple
Microsoft bilançolarında yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin sinyaller yakından izlenecek.
FED KARARI BEKLENİYOR
Piyasaların bir diğer önemli gündemi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı. Bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yarın açıklanacak kararın, piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.
Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı öngörülürken, olası faiz artışı ihtimali de fiyatlanmaya devam ediyor.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE İZLENİYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin “anlaşma ihtimali yüksek” mesajı vermesi, piyasalarda jeopolitik risklerin de gündemde kalmasına neden oldu.
ŞİRKET HABERLERİ ÖNE ÇIKTI
Kurumsal tarafta: Johnson & Johnson, bazı davalar için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sonrası yüzde 1’in üzerinde değer kazandı
Coca-Cola, yıllık gelir ve kâr beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisselerinde yüzde 5’i aşan artış görüldü
Küresel piyasalarda, bilanço sezonu ve merkez bankası kararları öncesinde temkinli görünüm sürüyor.