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Kaynak: AA

New York borsasında endeksler, ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,67 artışla 51.266,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 yükselerek 7.734,72 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,27 kazançla 27.216,91 puana ulaştı.

ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD’de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi arttı. İstihdam artışı beklentilerin altında kalırken işsizlik oranı yüzde 4,2’ye yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos verilerinde toplam 60 bin kişilik aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Analistler, beklentilerin altında kalan istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutabileceğine yönelik öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in ekim ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 20’nin altına geriledi.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Kalıcı enflasyon endişeleriyle ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi dün yüzde 5,34, 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi ise yüzde 5,69 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Faizler daha sonra sırasıyla yüzde 5,23 ve yüzde 5,60 seviyelerinde dengelendi.

İstihdam verilerinin Fed’in faiz artışı olasılığını zayıflatmasıyla bugün 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan azalarak yüzde 5,16’ya, 30 yıllık tahvil faizi ise 5 baz puan düşüşle yüzde 5,55’e kadar geriledi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Orta Doğu’daki gerilimlerin çözümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşanmazken, Avrupa Birliği’nin ilave dizel ve ham petrol stoklarını piyasaya sürülmesini görüştüğüne ilişkin haberler sonrasında petrol fiyatlarının gerilemesi piyasalardaki olumlu seyre katkı sağladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,7 azalarak 99,59 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4 düşüşle 89,15 dolardan işlem gördü.

NİKE GERİLEDİ, TESLA YÜKSELDİ

Kurumsal tarafta, bilançosunu dün piyasaların kapanışının ardından açıklayan spor giyim perakendecisi Nike, yıllık gelirinde düşüş beklediğini bildirdi. Şirket ayrıca işten çıkarmalarla sonuçlanabilecek yeniden yapılandırma planını duyurdu. Nike hisseleri güne yüzde 7’den fazla düşüşle başladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri ise şirketin üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği araç teslimatlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.