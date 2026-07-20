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Kaynak: AA / İHA

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Geçen hafta teknoloji ve çip hisselerinde yaşanan satışların ardından piyasalarda toparlanma görülürken, yatırımcıların odağı bilanço sezonuna çevrildi.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 yükselerek 52.154,57 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 7.489,18 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,79 primle 25.720,87 puana yükseldi.

Geçtiğimiz hafta çip hisselerinde görülen sert satışlar ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler piyasalarda baskı oluşturmuştu. Yeni haftada ise çip üreticilerinin hisselerindeki toparlanma endekslerin yukarı yönlü hareketini destekledi.

Piyasalarda bu hafta bilanço sezonunun hız kazanması beklenirken, Alphabet, Tesla, Intel ve IBM başta olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Öte yandan Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim küresel piyasalarda risk iştahını sınırlamayı sürdürürken, ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. İran'dan müzakerelerin yeniden başlayabileceğine yönelik mesajlar ise diplomatik çözüme ilişkin beklentileri destekledi.