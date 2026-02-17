Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 yükselişle 49.532,73 puana ulaştı.S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 6.822,87 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,73’lük kayıpla 22.381,26 puana indi.

ABD’de dün Başkanlar Günü tatili nedeniyle kapalı kalan borsalar, haftaya karışık bir seyirle açılış yaptı.Yapay zekânın iş modellerini dönüştüreceğine dair endişeler devam ederken, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin son gelişmeler de yatırımcıların radarında yer aldı.Umman’ın arabuluculuğunda İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan nükleer görüşmelerin ikinci turu tamamlanırken, tarafların bazı başlıklarda uzlaşı sağladığı ve müzakerelere önümüzdeki günlerde devam etme kararı aldığı belirtildi.

Makroekonomik veri gündeminde ise Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi şubat ayında 7,1 seviyesine geriledi. Endeks, sektördeki faaliyetlerin ılımlı bir artış gösterdiğine işaret etti.Analistler, bu hafta ABD’de yayımlanacak büyüme rakamı, Fed’in yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin dikkatle takip edileceğini vurguladı.Para politikası tarafında ise Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantısına ait tutanaklar yarın açıklanacak; bu tutanaklarda Fed’in gelecek dönem politikalarına dair sinyaller aranacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru düşüşünü sürdürmesi durumunda bu yıl ek faiz indirimleri için alan doğabileceğini söyledi.

Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi’nin cuma günü açıklayacağı kararlar da özellikle tarife davasına ilişkin olası hüküm beklentisiyle yakından takip edilecek.