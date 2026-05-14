Açılışta New York Borsası Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artışla 49.843,58 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 7.454,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artışla 26.425,46 puana çıktı.

Trump'ın Çin ziyareti ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk gibi Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'deki temaslarına başlayan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için bir araya geldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderlerinin görüşmesinden çıkan mesajlar yakından izlenirken, Çin Devlet Başkanı Şi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini ifade etti.

İran konusunda ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Trump'ın ziyareti sürerken uluslararası basında yer alan haberlerde, ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiği bildirildi.

Söz konusu haberlerin ardından Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Orta Doğu'da süren gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik kaygılara rağmen, özellikle yarı iletken şirketleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde son günlerde görülen yükseliş piyasaları desteklemeyi sürdürdü.

Teknoloji şirketleri arasında Cisco hisselerindeki yükseliş öne çıktı. Şirketin yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamasına karşın yıllık gelir beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Ülkede ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,9, ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 211 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.