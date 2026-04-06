New York borsası, açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.472,20 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.587,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle 21.939,79 puana geldi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşının sona erme ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir takip etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde "cehennemde yaşayacağını" belirterek İran'ı tehdit etmişti.

Trump ayrıca, 7 Nisan'da İran'ın enerji santrali ve köprülerinin vurulacağı imasına yer verdi.

Ancak bugün ülke basınında, ABD ve İran'ın, arabulucular eşliğinde, kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla potansiyel bir 45 günlük ateşkesin şartlarını görüştüğü iddia edildi.

Ayrıca iki ülkenin, ateşkes sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik, Pakistan tarafından hazırlanan bir planı teslim aldığı iddia edildi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 109,29 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselerek 112,33 dolara geldi.

Analistler, yatırımcıların savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini sağlayacak bir anlaşmadan petrol fiyatlarını ve tahvil faizlerini daha da yükseltebilecek önemli bir tırmanışa uzanan çeşitli ihtimalleri değerlendirdiğini açıkladı.

Bu hafta, piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, mart ayı tüketici fiyat endeksi ile şubat ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri takip edilecek.