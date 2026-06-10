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Kaynak: AA

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalarak 50.760,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 7.350,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,65 kayıpla 25.512,07 puana indi.

Pay piyasalarındaki negatif seyirde, çip hisselerinde devam eden satış baskısı, Orta Doğu’daki gerilim ve ABD’de yıllık enflasyonun hızlanması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve olası askeri adımlara ilişkin haber akışı, bölgedeki kırılgan ateşkes sürecine yönelik endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında da yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 92,34 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 1,3 yükselişle 89,34 dolara çıktı.

Makroekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon, Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan çip sektöründe satışlar dikkat çekti. Micron Technology, AMD ve Broadcom hisseleri güne yüzde 1 ile yüzde 4 arasında değer kaybıyla başladı.

Analistler, teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemeler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentilerin piyasalarda baskı yarattığını belirtti.