Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 49.439,58 puana geriledi.S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 6.834,27 puanda kalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 düşüşle 22.561,45 puana indi.ABD’de ocak ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, hisse senetleri piyasalarında açılış negatif bir görünüm sergiledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış gösterdi.Enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE ise aynı dönemde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 yükseldi. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Çarşamba günü duyurulan verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e düştü.Analistler, bu hafta beklentilerin üzerinde gelen istihdam ve enflasyon verilerinin yatırımcılara kısmi bir rahatlama sunduğunu, ancak yapay zeka teknolojilerine dair endişelerin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.Kurumsal gelişmelerde, kapanış sonrası bilançosunu açıklayan kripto para borsası Coinbase’in hisseleri, beklentilerin altında gelir açıklamasına rağmen yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

Market ürünleri teslimat platformu Instacart’ın hisseleri, şirketin güçlü gelir performansı ve mevcut çeyrek için iyimser beklentileri açıklamasıyla yüzde 13 değer kazandı.Sosyal medya platformu Pinterest’in hisseleri ise beklentilerin altında kar ve gelir açıklamasının ardından yüzde 22’lik sert bir düşüş yaşadı.