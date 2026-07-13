Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalarak 52.498,64 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 azalışla 7.515,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 kayıpla 25.873,18 puana geriledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler piyasalarda risk iştahını baskılarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden başlayacağını ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların ardından artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 9,1 artışla 83 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 8,8 artarak 77,7 dolardan işlem gördü.

Bu gelişmelerin yanı sıra yarı iletken hisselerindeki satışlar da piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3, Sandisk hisseleri yüzde 12,6, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 4,2 ve Intel hisseleri yüzde 6,1 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası mesajları ve şirket bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bugün New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı konuşmada, bu hafta çekirdek enflasyon verisinin yine yüksek gelmesi durumunda para politikasında sıkılaştırmanın gerekebileceğini söyledi.

Waller'ın açıklamalarının ardından para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında faiz artışına gitme ihtimali yüzde 40'ın üzerine çıktı.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile çarşamba günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'un yarın Kongre'de para politikası raporuna ilişkin yapacağı ilk sunum da yatırımcılar tarafından izlenecek.

Bunun yanı sıra Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi ABD'li büyük bankaların bu hafta açıklamaya başlayacağı bilançoları da yatırımcıların gündeminde olacak.