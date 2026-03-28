S&P 500 endeksi yüzde 1,67 azalışla 6.368,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 düşüşle 20.948,36 puana geriledi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilime dair haber akışını değerlendirmeye devam ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün İran'a yönelik askeri operasyonlarının "aylar değil, birkaç hafta içinde” sona ermesinin beklendiğini ve Washington'un hedeflerine "kara birliklerine ihtiyaç olmadan" ulaşabileceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji fiyatlarını düşürmek için çok fazla "yalan haber" yayıldığını ve piyasanın artık buna duyarsız hale geldiğini öne sürerek, gerçek fiyatların er ya da geç ortaya çıkacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı geçişlerindeki aksaklığın süreceğine ve enerji arzına dair endişeler, petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 5 artarak 113,32 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,90 dolardan alıcı buldu.

Trump, dün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın başlamasından bu yana hisse senedi ve petrol piyasalarında yaşanan hareketlerin, "tahmin ettiği kadar ağır olmadığını"​​​​​​​ savunmuştu.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelendiğine işaret ederek, bunun da piyasalara baskı yaptığını söyledi.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması dolayısıyla enflasyon risklerinin artabileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl genelinde şahin duruşunu korumasının beklendiğini ifade etti.

Enflasyon endişeleri tahvil piyasalarında da satış baskısının sürmesine neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faiz oranı gün içinde yüzde 4,48'i aşarken, daha sonra yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini etkilediğine işaret ederek, yüksek benzin fiyatlarının diğer alanlardaki harcamaları da kısıtlayabileceğini kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki ani artıştan önce dahi enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin durma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Barkin, enflasyon ve enflasyon beklentilerine dair verileri dikkatle izleyeceğini bildirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da Orta Doğu'daki çatışmanın, hem enflasyon hem de büyüme açısından yeni riskler yarattığına dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revizyonla 53,3 oldu ve yılın en düşük seviyesini gördü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise martta, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydetti ve yüzde 3,4'ten 3,8'e çıktı.