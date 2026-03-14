S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 6.632,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kayıpla 22.105,36 puana geriledi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ile ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların süreceğine dair açıklamaları bölgede gerilimin kısa sürede sona ereceği yönündeki umutları azalttı. Trump, Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e verdiği röportajda, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da gerilimin arttığı günden bu yana yakından takip edilen ve sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları ise arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara rağmen yüksek seyretmeye devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.25 itibarıyla yüzde 2,8 artışla 103,3 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,9 artarak 98,6 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmalarla artan enerji maliyetlerinin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskleri artırdığını ve kısa vadede faiz indirimi olasılığını azalttığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin büyüme hızının geçen yılın son çeyreğinde tahminlerden fazla yavaşladığını ortaya koydu.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülke ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

Analistler, ülke ekonomisinin geçen yıl üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 büyüdüğünü anımsatarak, büyüme hızında son çeyrekte yaşanan yavaşlamaya işaret etti.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükseldi.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı da ocakta 6 milyon 946 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise martta 55,5'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmelerin yanı sıra Fed'in 17-18 Mart'ta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararlarının gelecek hafta yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.