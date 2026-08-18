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Kaynak: AA

New York borsası, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin etkisiyle haftanın işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta:

Dow Jones endeksi yüzde 0,2 azalışla 53.354,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 7.700,04 puana indi.

Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 26.346,88 puana geriledi.

GÖZLER ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMDE

Jeopolitik gelişmeler yatırımcıların risk iştahını baskılamaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile anlaşmaya varmak için "acele etmediğini" belirtirken, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını söyledi.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimin sona ereceğine ilişkin kayda değer bir gelişme yaşanmamasının piyasalarda temkinli havayı güçlendirdiğini belirtiyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bölgede barış umutlarının azalması petrol fiyatlarını yukarı çekti.

TSİ 16.30 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 91,42 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 yükselişle 85,61 dolara çıktı.

Yüksek petrol maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha sıkı tutmasına yol açabileceği endişeleri tahvil piyasasında satışları beraberinde getirdi.

ABD'DE EKONOMİK VERİLER AÇIKLANDI

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

HOME DEPOT HİSSELERİ GERİLEDİ

Kurumsal tarafta ise Home Depot'nun hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen güne yüzde 1 düşüşle başladı.