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Kaynak: AA

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam etmesi nedeniyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 52.707,90 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 7.660,68 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,36 kayıpla 26.325,06 puana indi.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasalarda risk iştahını etkileyen gelişmelerin başında geldi.

ABD ordusu, dün bir Amerikan savaş gemisine yönelik saldırı girişimlerine misilleme olarak İran'a ait beş ham petrol tankerini imha ettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da tankerlerine yönelik ABD saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise ABD donanmasına ait hiçbir savaş gemisinin vurulmadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD donanmasına ait gemileri hedef almaya devam etmesi halinde "tankerlerini kaybedeceğini" söyledi.

PETROL FİYATLARINDA 100 DOLAR EŞİĞİ AŞILDI

İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası ile stratejik öneme sahip Cask kentindeki bazı noktaların hedef alındığına ilişkin haberler de enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Bölgede artan jeopolitik gerilim, petrol tedarikine ilişkin risklerin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden oldu. Brent petrol, temmuz ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,9 artarak 100,78 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,1 değer kazanarak 95,90 dolardan işlem gördü.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeleri de artırdı.

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini takip ettiğine dikkati çekerek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta alabileceği para politikası kararına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini belirtti.

MORTGAGE FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Öte yandan ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,85'e yükseldi.

Söz konusu oran, Haziran 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.