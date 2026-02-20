Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 49.281,93 puana indi.S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 6.834,76 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,57 azalışla 22.553,94 puana geriledi.

ABD'de makroekonomik veriler yatırımcıların ana odağı olurken, pay piyasalarında açılışta negatif bir görünüm hakim oldu. Ülkede bugün duyurulan verilere göre ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerin altında büyüme gösterdi. Önceki yılın son çeyreğinde belirgin bir yavaşlama yaşayan ekonomideki bu düşük büyüme hızı, 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki durgunluktan olumsuz etkilendi. ABD ekonomisi, 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,2 büyüme performansı sergiledi.

Ayrıca Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği verilerde hızlanma gözlendi. Buna göre, gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Endeks, kasım ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 yükselmişti.