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Kaynak: AA

ABD pay piyasaları, küresel bankacılık devlerinin finansal sonuçları, jeopolitik riskler ve yarı iletken sektöründeki zayıflığın gölgesinde açılış yaptı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 artarak 52.092,99 puana ulaştı. Buna karşın S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 7.795,27 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 kayıpla 27.138,73 puana geriledi.

Piyasalarda yatırımcılar dev bankaların üçüncü çeyrek bilanço verilerini analiz ederken, Çinli şirketlerle artan rekabet koşulları çip hisselerinde sert satışları beraberinde getirdi. Gelişmelerle birlikte Western Digital hisseleri yüzde 7, SK Hynix yüzde 6,3, Micron Technology yüzde 5,6, AMD yüzde 2,8, Broadcom yüzde 1,5 ve Nvidia hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

DEV BANKALARDAN KARIŞIK BİLANÇOLAR

ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo bilançolarını kamuoyuyla paylaştı. Karı ve geliri beklentilerin altında kalmasına rağmen JPMorgan Chase hisseleri açılışta yüzde 2'ye yakın yükseldi. Karı ve cirosu tahminleri aşan Goldman Sachs hisseleri yüzde 3 değer kazanırken, Citigroup hisseleri yatay seyretti. Net karı beklentileri aşan ancak geliri tahminlerin altında kalan Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde düştü. Sağlık sigortası devi UnitedHealth ise güçlü sonuçların ardından yüzde 5 prim yaptı.

Piyasalarda bilanço maratonu devam ederken Bank of America ile Morgan Stanley çarşamba günü finansal verilerini açıklayacak. Öte yandan yatırımcıların odağı yarın açıklanacak olan eylül ayı tüketici enflasyonu verisine çevrilmiş durumda.